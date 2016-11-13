Во Львовской области водитель насмерть сбил ребенка и скрылся с места происшествия

В результате ДТП погиб ребенок 2004 года рождения, житель с.Бутыны Сокальского района. Тело погибшего доставили в морг Червоноградской городской больницы. Также в ДТП пострадал местный житель 2000 года рождения, он получил незначительные телесные повреждения, от госпитализации отказался, отпущен домой. Еще один пострадавший 2001 года рождения, житель г. Львов, доставлен в приемное отделение Червоноградской больницы. Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены.

Правоохранители разыскивают местонахождение автомобиля.