На Львівщині автомобіль з іноземцями впав з мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Сколівському районі (Львівська область) автомобіль "Міцубіші" з'їхав з мосту в кювет і перекинувся, внаслідок чого травми отримали четверо іноземців. Про це в мережі Facebook повідомила речник поліції Львівської області Світлана Добровольська, передає УНН.
“Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 15 липня, близько 14:00 на автодорозі сполученням "Тухля — Славське" у Сколівському районі. Як попередньо встановили працівники поліції, водій „Міцубіші“, 38-річний іноземець, не впорався з керуванням, автомобіль з’їхав з мосту в кювет і перекинувся”, — йдеться у повідомлені.
Внаслідок ДТП окрім водія тілесні ушкодження отримали троє пасажирів авто, також іноземці, з них одна неповнолітня — 17-річна дівчинка. Усі потерпілі госпіталізовані, їх діагнози уточнюються.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Запорізькій області внаслідок ДТП один чоловік загинув, ще троє отримали тілесні ушкодження.