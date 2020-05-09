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На Львівщині судитимуть жінку, підозрювану в підпалі будинку свого колишнього чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно жінки, яка підозрюється в підпалі будинку свого колишнього чоловіка на Львівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

На Львівщині судитимуть жінку, підозрювану в підпалі будинку свого колишнього чоловіка

Так, інформація про пожежу в житловому будинку, розташованому в одному з сіл Сколівського району, надійшла до поліції 9 квітня.

"Під час досудового розслідування співробітники Сколівського відділення поліції встановили, що будівля зайнялась внаслідок підпалу, до якого причетна колишня дружина власника будинку – 48-річна мешканка того ж села. Як пояснила зловмисниця, будинок вона підпалила через неприязні стосунки з чоловіком", - йдеться в повідомленні.

Також слідчі повідомили жінці про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

"Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, чоловік з помсти підпалив будинок колишньої.

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