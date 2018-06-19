На Львівщині перекинулося авто: постраждала дитина

"Водій 1997 року народження, мешканець м. Новий Розділ, керуючи автомобілем "ВАЗ-2109", не впорався із керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де перекинувся. Внаслідок ДТП пасажир автомобіля 2013 року народження, мешканка м. Санкт-Петербург (громадянка Російської Федерації, тимчасово проживає у м. Новий Розділ), отримала травми та була госпіталізована у ЛДМКЛ",- повідомили у департаменті.

Причини та обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Рівненській області отримали травми шестеро дітей під час зіткнення автомобіля з деревом.