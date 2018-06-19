Во Львовской области перевернулся автомобиль: пострадал ребенок
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 июня. УНН. Вчера около 15:15 в с. Ковяри Пустомытовского района, на автодороге "Киев - Чоп", произошло ДТП, в результате которого пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, передает УНН.
"Водитель 1997 года рождения, житель г. Новый Роздол, управляя автомобилем "ВАЗ-2109" не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате ДТП пассажир автомобиля 2013 рождения, жительница. Санкт-Петербург (гражданка Российской Федерации, временно проживает в г. Новый Роздол), получила травмы и была госпитализирована в ЛДМКЛ", - сообщили в департаменте.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Ровенской области получили травмы шестеро детей во время столкновения автомобиля с деревом.