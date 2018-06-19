Во Львовской области перевернулся автомобиль: пострадал ребенок

"Водитель 1997 года рождения, житель г. Новый Роздол, управляя автомобилем "ВАЗ-2109" не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате ДТП пассажир автомобиля 2013 рождения, жительница. Санкт-Петербург (гражданка Российской Федерации, временно проживает в г. Новый Роздол), получила травмы и была госпитализирована в ЛДМКЛ", - сообщили в департаменте.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Ровенской области получили травмы шестеро детей во время столкновения автомобиля с деревом.