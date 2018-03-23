На Львівщині невідомі зарізали двох юнаків
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 березня. УНН. В одному з сіл Стрийського району Львівської області знайшли тіла двох молодих людей. Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі у Львівській області, передає УНН.
“До Стрийського відділу поліції близько 07:20 надійшло повідомлення про те, що в будинку 65-річного мешканця виявлено тіла двох юнаків з ножовими пораненнями. Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, з’ясувала, що один із померлих - 22-річний житель району напередодні приїхав у гості до дідуся та бабці разом зі своїм 18-річним приятелем. Наразі встановлюються обставини смерті молодих людей. Призначено низку експертиз”, — повідомили у Нацполіції.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині троє юнаків побили пенсіонера, внаслідок чого останній помер.