На Львівщині місцевий депутат побив 53-річну жінку: оприлюднено відео
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У місті Сколе, Львівська область, місцевий депутат Степан Цмоканич побив 53-річну жінку. Як повідомили у ГУ НП у Львівській області, за фактом побиття відкрили кримінальне провадження, передає УНН.
За інформацією полції, 4 серпня близько 18.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 53-річної мешканки міста Сколе про те, що на вулиці Василя Стуса у райцентрі її побив візуально знайомий чоловік.
За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Як встановили правоохоронці, до скоєння правопорушення причетний 48-річний мешканець райцентру.
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Як стало відомо УНН, йдеться про депутата Сколівської райради Степана Цмоканича.
"За фактом дізнавачі Сколівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року", - йдеться у повідомленні.
Призначено судово-медичну експертизу, досудове розслідування триває, повідомили у поліції.
Додамо, що у мережі з'явилось відео побиття жінки у Сколе. Відзначимо, що на відео є кардри насилля, а також нецензурна лайка.