Во Львовской области местный депутат избил 53-летнюю женщину: опубликовано видео
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В городе Сколе, Львовская область, местный депутат Степан Цмоканич избил 53-летнюю женщину. Как сообщили в ГУ НП во Львовской области, по факту избиения открыли уголовное производство, передает УНН.
По информации полции, 4 августа около 18.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение от 53-летней жительницы города Сколе о том, что на улице Василия Стуса в райцентре ее избил визуально знакомый человек.
По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Как установили правоохранители, к совершению правонарушения причастен 48-летний житель райцентра.
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Как стало известно УНН, речь идет о депутате Сколевского райсовета Степане Цмоканиче.
"По факту дознаватели Сколевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года", - говорится в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, досудебное расследование продолжается, сообщили в полиции.
Добавим, что в сети появилось видео избиения женщины в Сколе. Отметим, что на видео есть кардры насилия, а также нецензурная брань.