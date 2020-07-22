На Львівщині квадроцикліста знесло течією річки

"21 липня о 20:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в селі Славське Сколівського району, переправляючись на квадроциклі через річку Опір, не впорався з керуванням та був знесений течією чоловік, 1982 року народження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники за допомогою автомобільної лебідки витягнули квадроцикл з річки. Чоловік самостійно вибрався на берег. Медичної допомоги не потребував.

Нагадаємо, у місті Коростень Житомирської області з річки Уж рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка.