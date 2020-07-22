Во Львовской области квадроциклиста снесло течением реки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В поселке Славское Львовской области мужчина на квадроцикле переправлялся через реку и его снесло течением. Спасатели достали мужчину, в медицинской помощи он не нуждался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"21 июля в 20:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в селе Славское Сколевского района, переправляясь на квадроцикле через реку Опир, не справился с управлением и был снесен течением мужчина, 1982 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели с помощью автомобильной лебедки вытащили квадроцикл из реки. Мужчина самостоятельно выбрался на берег. В медицинской помощи он не нуждался.
Напомним, в городе Коростень Житомирской области из реки Уж спасатели достали тело погибшего мужчины.