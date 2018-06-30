На Львівщині чоловік загинув через обвал фундаменту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Обвал бетонного фундаменту стався у с. Підзвіринець Львівської області, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області, передає УНН.
"30 червня о 15:33 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час реконструкції будинку стався обвал бетонного фундаменту в с. Підзвіринець на вул. Підлісна, 38, Городоцького району. Внаслідок обвалу під уламки потрапив чоловік", – йдеться в повідомленні.
За допомогою штикових лопат рятувальники разом із місцевими жителями витягнули тіло чоловіка з-під фундаменту.
Обставини інциденту наразі встановлюються.
Нагадаємо, у польському Вроцлаві на будівельному майданчику загинув робітник з України – на нього впали елементи сходів.