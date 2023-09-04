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На Львівщині благодійники профінансують 10 ініціатив по 150 тис. грн кожна

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Для громадських організацій, благодійних фондів та ініціативних груп територіальних громад Львівської області розпочинається масштабний проєкт партнерства «СпільноФонд». Про це повідомляє менеджерка соціальних проєктів благодійного фонду «МХП-Громаді» Ірина Тимкович, передає УНН.

Деталі

Конкурс стартує завтра, 5 вересня, об 11 годині в місті Городок (Народний дім, вул. Гайдамаків, 5).

У місті Золочів конкурс стартує 6 вересня, об 11 годині (Золочівська районна державна адміністрація, вул. Чорновола, 3). У місті Дрогобич – 7 вересня об 11 годині (Бібліотека, вул. Шевченка, 27).

Так, з Львівської області на конкурсній основі буде відібрано 10 команд: по 2 особи від організації, фонду чи ініціативної групи, які пройдуть навчання, проводитимуть фандрейзингову кампанію для залучення співфінансування своїх проєктів.

Під час впровадження проєкту будуть проведені інформаційні зустрічі, навчання, обмін досвідом з дієвими кейсами, залучення співфінансування для учасників/ць, надання дофінансування (гранту) для реалізації успішних проєктів, менторська підтримка протягом реалізації проєктів. А результатом стануть якісно втілені фандрейзингові інструменти та проєкти представників/ць територіальних громад області та презентація відеоісторій успіху.

Ініціатором проєкту є фонд громади "Подільська громада" у партнерстві з Фонд "МХП-Громаді" та за підтримки Isar Ednannia.

«Грант для реалізації проєкту від «МХП-Громаді» надаватиметься в розмірі 50 % від суми залучених ресурсів. Максимальна вартість проєкту складатиме 150 тисяч гривень», - уточнила Тимкович.

Подати заявку для участі в проєкті можна за посиланням

Дедлайн реєстрації: 9 жовтня – для Хмельницької та Львівської областей.

Довідка

Проєкт партнерства “СпільноФонд” став можливим завдяки синергії Фонду громади “Подільська громада”, Благодійного фонду “МХП-Громаді” за підтримки ІСАР Єднання у межах “Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства”, що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.

“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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