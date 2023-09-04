На Львовщине благотворители профинансируют 10 инициатив по 150 тыс. грн каждая

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Для общественных организаций, благотворительных фондов и инициативных групп территориальных общин Львовской области начинается масштабный проект партнерства «СпільноФонд». Об этом сообщает менеджер социальных проектов благотворительного фонда «МХП-Громаде» Ирина Тимкович, передает УНН.

Детали

Конкурс стартует завтра, 5 сентября, в 11 часов в городе Городок (Народный дом, ул. Гайдамаков, 5).

В городе Золочев конкурс стартует 6 сентября, в 11 часов (Золочевская районная государственная администрация, ул. Черновола, 3). В городе Дрогобыч – 7 сентября в 11 часов (Библиотека, ул. Шевченко, 27).

Так, из Львовской области на конкурсной основе будет отобрано 10 команд: по 2 человека от организации, фонда или инициативной группы, которые пройдут обучение, будут проводить фандрейзинговую кампанию для привлечения софинансирования своих проектов.

Во время внедрения проекта будут проведены информационные встречи, обучение, обмен опытом с действенными кейсами, привлечение софинансирования для участников/ц, предоставление дофинансирования (гранта) для реализации успешных проектов, менторская поддержка в течение реализации проектов. А результатом станут качественно воплощенные фандрейзинговые инструменты и проекты представителей/ц территориальных громад области и презентация видеоисторий успеха.

Инициатором проекта является фонд общины "Подольская громада" в партнерстве с Фонд "МХП-Громаде" и при поддержке Isar Ednannia.

«Грант для реализации проекта от «МХП-Громаде» будет предоставляться в размере 50% от суммы привлеченных ресурсов. Максимальная стоимость проекта будет составлять 150 тысяч гривен», - уточнила Тымкович.

Подать заявку для участия в проекте можно по ссылке

Дедлайн регистрации: 9 октября – для Хмельницкой и Львовской областей.

Справка

Проект партнерства “СпильноФонд” стал возможным благодаря синергии Фонда общины “Подольская община”, Благотворительного фонда “МХП-Громаде” при поддержке ИСАР Единение в рамках “Инициативы секторальной поддержки гражданского общества”, реализуемой ИСАР Единение в консорциуме с Украинским независимым центром политических исследований (УНЦПИ) и Центром демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) благодаря искренней поддержке американского народа, предоставленной через Агентство США по международному развитию.

“МХП-Громаде” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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