На Луганщині прикордонники уразили ворожий ретранслятор: поділилися кадрами
Київ • УНН
Підрозділ РУБпАК "Фенікс" успішно уразив ворожу антену з ретранслятором в районі Кремінної на Луганщині. Операція проведена прикордонниками "Помсти" з 100% ефективністю, хоча результат залишився за кадром.
Українські прикордонники уразили ворожу антену з ретранслятором в районі Кремінної у Луганській області, повідомили у Держприкордонслужбі у середу, пише УНН.
Ворожу антену з ретранслятором уразили прикордонники "Помсти" з підрозділу РУБпАК "Фенікс". Працювали в районі Кремінної на Луганщині. Результат залишився за кадром, але ефект – 100%
Робота, як вказано, триває.
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