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На Луганщині прикордонники уразили ворожий ретранслятор: поділилися кадрами

Київ • УНН

 • 22868 перегляди

Підрозділ РУБпАК "Фенікс" успішно уразив ворожу антену з ретранслятором в районі Кремінної на Луганщині. Операція проведена прикордонниками "Помсти" з 100% ефективністю, хоча результат залишився за кадром.

Українські прикордонники уразили ворожу антену з ретранслятором в районі Кремінної у Луганській області, повідомили у Держприкордонслужбі у середу, пише УНН.

Ворожу антену з ретранслятором уразили прикордонники "Помсти" з підрозділу РУБпАК "Фенікс". Працювали в районі Кремінної на Луганщині. Результат залишився за кадром, але ефект – 100%

- повідомили у ДПСУ.

Робота, як вказано, триває.

ССО "мінуснули" російський комплекс РЕБ "Сапфір" на курщині: показали відео28.08.24, 11:40 • 16085 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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