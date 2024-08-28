На Луганщині прикордонники уразили ворожий ретранслятор: поділилися кадрами

Українські прикордонники уразили ворожу антену з ретранслятором в районі Кремінної у Луганській області, повідомили у Держприкордонслужбі у середу, пише УНН.

Ворожу антену з ретранслятором уразили прикордонники "Помсти" з підрозділу РУБпАК "Фенікс". Працювали в районі Кремінної на Луганщині. Результат залишився за кадром, але ефект – 100%