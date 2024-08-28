Киев • УНН
Подразделение РУБпАК «Феникс» успешно поразило вражескую антенну с ретранслятором в районе Кременной на Луганщине. Операция проведена пограничниками «Мести» со 100% эффективностью, хотя результат остался за кадром.
Украинские пограничники поразили вражескую антенну с ретранслятором в районе Кременной в Луганской области, сообщили в Госпогранслужбе в среду, пишет УНН.
Вражескую антенну с ретранслятором поразили пограничники "Мести" из подразделения РУБпАК "Феникс". Работали в районе Кременной на Луганщине. Результат остался за кадром, но эффект - 100%
Работа, как указано, продолжается.
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