На Луганщині затримано порушника державного кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прикордонники Луганського загону, які відповідають за ділянку українсько-російського кордону, учора затримали порушника держрубежу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Державна прикордонна служба України реалізовує системні заходи щодо надійної охорони державного кордону нашої держави. Зокрема прикордонники Луганського загону, які відповідають за ділянку українсько-російського кордону, учора затримали порушника держрубежу”, — вказано у повідомленні.
Порушник намагався незаконно потрапити в Україну, а саме — перетнути державний кордон у невстановленому для цього місці, але був затриманий співробітниками Держприкордонслужби в районі населеного пункту Розсипне, що на Луганщині, поблизу лінії кордону з Російською Федерацією. Правопорушником виявися мешканець Луганської області 1982 року народження.
“Наразі на громадянина складено документи про адміністративне правопорушення за частиною першою статті 204-1 “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”, — додали прикордонники.
Як повідомляв УНН, прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили громадянина Республіки Молдова, який намагався потрапити до України з паспортом свого брата-українця.