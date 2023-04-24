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На Луганщині ворог навмисно гатить по більш-менш вцілілих населених пунктах: в ОВА назвали ті, що найбільше потерпають від обстрілів

На Луганщині ворог навмисно гатить по більш-менш вцілілих населених пунктах: в ОВА назвали ті, що найбільше потерпають від обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Луганській області, попри зменшення інтенсивних боїв, окупанти навмисно цілять по більш-менш вцілілих населених пунктах. Як повідомив на брифінгу голова Луганської ОВА Артем Лисогор, найбільшим місцем артилерійської навали ворога залишаються Невське, Білогорівка, Діброва, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Незважаючи на те, що минула доба виявилася відносно спокійною щодо наземних атак противника, від ворожого вогню все ще найбільше страждають наші села – це Красноріченської та Коломийської громад. Позиції наших військових та самі населені пункти постійно перебувають під авіаційними обстрілами. Найбільшим місцем артилерійської навали ворога залишаються Невське, Білогорівка, Діброва”, – заявив Лисогор.

Деталі

За словами голови ОВА, росіяни розуміють, що, наприклад, селище Невське – це більш-менш цілий населений пункт, у якому досі перебувають сотні наших громадян, зокрема, пенсіонерів. Тому ворог туди гатить прицільно.

“На теперішній час ми найбільше переймаємося за Бахмут. На Луганському напрямку також тривають важкі бої. Тактика ворога трохи інша, тому що практично постійно тривають наземні атаки, але в супроводі броньованої техніки. А в цілому, забезпечено функціонування цих населених пунктів”, – додав Лисогор.

Доповнення

За даними Луганської ОВА, росіяни зробили паузу в наступальних діях на Луганщині. Однак окупанти продовжують скидати авіабомби. Дісталося п'яти громадам.

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