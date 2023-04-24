На Луганщині росіяни два дні поспіль не проводили наступальних дій - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. росіяни зробили паузу в наступальних діях на Луганщині. Однак окупанти продовжують скидати авіабомби. Дісталося п'яти громадам. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
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"Другий день поспіль росіяни не проводили наступальних дій на нашій ділянці фронту. Утім, наші військові очікують будь-яких варіантів розвитку подій. Вони напоготові щохвилини. Водночас не припиняється обстріл населених пунктів, розташованих поряд з лінією фронту. Противник, як і раніше, застосовує артилерію різних типів, а також авіацію, зокрема, скидає крилаті авіаційні бомби", - зазначив голова Луганської ОВА.
Деталі
Минулої доби, як вказано, росіяни відкривали вогонь у бік Новоселівського, Макіївки, Невського, Білогорівки та Діброви.
Ворог продовжує зазнавати великих втрат й на полі бою. Медичні заклади на тимчасово окупованій території, як повідомляється, переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник змушений використовувати навчальні заклади у власних цілях. Так, у Містках загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь. Там перебуває велика кількість поранених росіян. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів, зазначив голова ОВА.
Тих, хто хоче зберегти життя і здоров’я та відмовляється воювати, знову відправляють на підвал. Раніше, після певного розголосу у ЗМІ, цю практику припинили, але коли відмовників стало більше, ворог відновив застосування примусових заходів, додав Лисогор.
Доповнення
Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці рф та представники пвк «вагнер» все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та втрати перекладають один на одного.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у Станиці Луганській сталася бійка між цими підрозділами ворога, яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін.
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