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На Луганщине россияне два дня подряд не проводили наступательных действий - ОВА

На Луганщине россияне два дня подряд не проводили наступательных действий - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. россияне сделали паузу в наступательных действиях в Луганской области. Однако оккупанты продолжают сбрасывать авиабомбы. Досталось пяти громадам. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Второй день подряд россияне не проводили наступательных действий на нашем участке фронта. Впрочем, наши военные ожидают любых вариантов развития событий. Они наготове каждую минуту. В то же время не прекращается обстрел населенных пунктов, расположенных рядом с линией фронта. Противник по-прежнему применяет артиллерию различных типов, а также авиацию, в частности, сбрасывает крылатые авиационные бомбы", - отметил председатель Луганской ОВА.

Детали

За прошедшие сутки россияне, как указано, открывали огонь в сторону Новоселовского, Макеевки, Невского, Белогоровки и Дибровы.

Враг продолжает нести большие потери и на поле боя. Медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами. Вследствие чего противник вынужден использовать учебные заведения в собственных целях. Так, в Мостках захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов, сообщил глава ОВА.

Тех, кто хочет сохранить жизнь, здоровье и отказывается воевать, снова отправляют в подвал. Ранее, после некоторой огласки в СМИ, эту практику прекратили, но когда отказников стало больше, враг возобновил применение принудительных мер, добавил Лысогор.

Дополнение

Не имея значимых достижений на поле боя, военнослужащие рф и представители пвк «вагнер» все чаще пытаются отыскать виновных в этом. Ответственность за собственные тактические просчеты и потери перекладывают друг на друга.

По информации Генерального штаба ВСУ, в Станице Луганской произошла драка между этими подразделениями врага, которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон.

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