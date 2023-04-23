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На Луганщині російські військові влаштували бійку з перестрілкою з "вагнерівцями": є загиблі

На Луганщині російські військові влаштували бійку з перестрілкою з "вагнерівцями": є загиблі

Київ • УНН

 • 965700 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Луганщині відбулася бійка між військовослужбовцями зс рф та найманцями ПВК “вагнер”, яка переросла у перестрілку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

За даними Генштабу, не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці зс рф та представники ПВК “вагнер” все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного.

"У результаті, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями зс рф та найманцями ПВК “вагнер”, яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 186420 осіб, 3675 танків та сотень одиниць військової техніки.

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