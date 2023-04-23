На Луганщине российские военные устроили драку с перестрелкой с "вагнеровцами": есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. На Луганщине произошла драка между военнослужащими вс рф и наемниками чвк “вагнер”, которая переросла в перестрелку, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, не имея значимых достижений на поле боя, военнослужащие вс рф и представители ЧВК “вагнер” все чаще пытаются отыскать виновных в этом. Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга.
"В результате, недавно, в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла драка между военнослужащими вс рф и наемниками чвк “вагнер”, которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон", - говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 186420 человек, 3675 танков и сотен единиц военной техники.