На Луганщине враг намеренно бьет по более-менее уцелевшим населенным пунктам: в ОВА назвали те, которые больше всего страдают от обстрелов

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“Несмотря на то, что прошедшие сутки оказались относительно спокойными по наземным атакам противника, от вражеского огня все еще больше всего страдают наши села – это Краснореченской и Коломыйской громад. Позиции наших военных и сами населенные пункты постоянно находятся под авиационными обстрелами. Наибольшим местом артиллерийского нашествия врага остаются Невское, Белогоровка, Диброва”, – заявил Лысогор.

Детали

По словам главы ОВА, россияне понимают, что, например, поселок Невское – это более-менее целый населенный пункт, в котором до сих пор находятся сотни наших граждан, в частности, пенсионеров. Поэтому враг туда бьёт прицельно.

“В настоящее время мы больше всего переживаем за Бахмут. На Луганском направлении также продолжаются тяжелые бои. Тактика врага немного другая, потому что практически постоянно продолжаются наземные атаки, но в сопровождении бронированной техники. А в целом, обеспечено функционирование этих населенных пунктов”, – добавил Лысогор.

Дополнение

По данным Луганской ОВА, россияне сделали паузу в наступательных действиях в Луганской области. Однако оккупанты продолжают сбрасывать авиабомбы. Досталось пяти громадам.