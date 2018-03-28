На Луганщині посадовець енергомереж вимагав 210 тис. грн. хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Луганській області за вимагання 210 тис. грн. затримано керівника районного підрозділу енергокомпанії та директора комерційної структури. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Луганській області, передає УНН.
“Посадові особи районної електричної мережі (РЕМ) енергетичної компанії за вирішення питань, що відноситься до їх компетенції, вимагали від громадян винагороду. Зокрема, за безперешкодне укладення договору на підключення до електромережі електропостачання вимагали 210 тис. грн неправомірної вигоди”, — йдеться у повідомленні.
Обох посадовців було затримано під час отримання частини хабара у сумі 21 тис. грн.
Нагадаємо, військова прокуратура Південного регіону спільно з СБУ в Миколаївській області затримала директора ДП “Харківський завод транспортного устаткування “Укроборонпром” за спробу підкупу прокурора військової прокуратури.