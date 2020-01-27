На Луганщині поліцейські та завідувачка медзакладу підробили висновок щодо смерті людини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Луганській області трьом поліцейським та завідувачці медичного закладу повідомлено про підозру через підробку лікарського свідоцтва про смерть та висновок щодо ненасильницької смерті особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"За процесуального керівництва прокуратури Луганської області слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, повідомлено про підозру чотирьом особам у службовому підробленні офіційних документів (ч. 2, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 України)", - йдеться в повідомленні.
Так, слідством встановлено, що у липні 2019 року начальник сектору превенції Петропавлівського відділення поліції Станично-Луганського відділу поліції ГУНП в Луганській області спільно з дільничним офіцером поліції цього відділення поліції, дільничним офіцером поліції структурного підрозділу ГУНП в Херсонській області, який на час вчинення злочину перебував у службовому відрядженні в Луганській області, а також завідуючою Щастинською лікарською амбулаторією загальної практики сімейної медицини, за попередньою змовою групою осіб, будучи підбурювачами злочину та його виконавцями, склали завідомо неправдиві офіційні документи – лікарське свідоцтво про смерть та висновок щодо ненасильницької смерті особи.
"Підозрювані внесли відомості з приводу з’ясування обставин смерті та відсутності ознак насильницької смерті, що не відповідали дійсності, оскільки виїзд за місцем смерті особи не здійснювався та труп не оглядався", - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що наразі досудове слідство триває. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.
Нагадаємо, на Луганщині поліцейський зі спільниками проник до житла чоловіка та вивезли його до лісу.