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В Луганской области полицейские и заведующая медучреждения подделали заключение о смерти человека

Киев • УНН

 • 14054 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Луганской области трем полицейским и заведующей медицинского учреждения сообщено о подозрении из-за подделки врачебного свидетельства о смерти и заключения по ненасильственной смерти человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

В Луганской области полицейские и заведующая медучреждения подделали заключение о смерти человека

"Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщено о подозрении четырем лицам в служебном подлоге официальных документов (ч. 2, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Украина)", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что в июле 2019 года начальник сектора превенции Петропавловского отделения полиции Станично-Луганского отдела полиции ГУНП в Луганской области совместно с участковым офицером полиции этого отделения полиции, участковым офицером полиции структурного подразделения ГУНП в Херсонской области, который в момент совершения преступления находился в служебной командировке в Луганской области, а также заведующей Счастьенской врачебной амбулаторией общей практики семейной медицины, по предварительному сговору группой лиц, будучи подстрекателями преступления и его исполнителями, составили заведомо неправдивые официальные документы - врачебное свидетельство о смерти и заключение по ненасильственной смерти человека.

"Подозреваемые внесли сведения по поводу выяснения обстоятельств смерти и отсутствия признаков насильственной смерти, не соответствующие действительности, поскольку выезд по месту смерти лица не осуществлялся и труп не оглядывался", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время следствие продолжается. Подозреваемым избраны меры пресечения.

Напомним, в Луганской области полицейский с сообщниками проник в жилище мужчины и вывезли его в лес.

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