На Луганщині окупанти втручаються у роботу транспортування газу – ГТС України

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“Оператор ГТС України (ОГТСУ) повідомляє про грубі втручання представників рф та підконтрольних їм незаконних збройних формувань т. зв. "лнр" в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) "Новопсков" у Луганській області”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, ОГТСУ зафіксовано низку дій з боку окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів, що фактично може спричинити втрату операційного контролю над обладнанням КС.

Наголошується, що це призведе до значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу, та в результаті – до неможливості виконання транспортування газу через КС, зокрема в межах транзитного контракту.

У разі втрати операційного контролю, ОГТСУ з метою збереження цілісності та безпечної роботи ГТС буде змушений зупинити роботу цього об’єкту. Зупинення КС "Новопсков" означає зупинку транзиту через ГВС "Сохранівка".

Довідково

КС "Новопсков" – це важливий об'єкт для організації транспортування газу споживачам Донецької і Луганської областей. Також через цю станцію проходить майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ГВС) "Сохранівка".