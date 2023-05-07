На Луганщині окупанти облаштували польовий шпиталь в селі - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. російські загарбники продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів, і у одному із сіл Луганської області облаштували польовий шпиталь, повідомляють у Генштабі, передає УНН.
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"Для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів. Нещодавно, в одному із сіл Старобільського району Луганської області, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебуває до 70 осіб", - йдеться у повідомленні.
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У тимчасово окупованому Енергодарі російські загарбники повністю пограбували підприємство "Електропівденмонтаж-10", не лишилось жодного легкового автомобіля.