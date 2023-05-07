На Луганщине оккупанты обустроили полевой госпиталь в селе — Генштаб

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"Для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов. Недавно, в одном из сел Старобельского района Луганской области, захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находится до 70 человек", - говорится в сообщении.

Напомним

Во временно оккупированном Энергодаре российские захватчики полностью ограбили предприятие "Электропивденмонтаж-10", не осталось ни одного легкового автомобиля.