На Луганщине оккупанты обустроили полевой госпиталь в селе — Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. российские захватчики продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов, и в одном из сел Луганской области обустроили полевой госпиталь, сообщают в Генштабе, передает УНН.
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"Для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов. Недавно, в одном из сел Старобельского района Луганской области, захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находится до 70 человек", - говорится в сообщении.
Напомним
Во временно оккупированном Энергодаре российские захватчики полностью ограбили предприятие "Электропивденмонтаж-10", не осталось ни одного легкового автомобиля.