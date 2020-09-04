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На Луганщині локалізовано два осередки пожеж сухої трави та лісових насаджень

Київ • УНН

 • 12247 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. В селах Лобачеве та Лопаскине на Луганщині 2 осередки пожеж сухої трави та лісових насаджень локалізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

На Луганщині локалізовано два осередки пожеж сухої трави та лісових насаджень

“4 вересня, станом на 20:00, 2 осередки пожеж сухої трави та лісових насаджень в селі Лобачеве та селі Лопаскине — локалізовано. Відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до гасіння пожеж задіяно 404 чоловіки та 73 одиниці техніки, з них від ДСНС 245 чоловік особового складу та 47 одиниць техніки.

Також з метою надання допомоги у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 чоловік та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

“Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області в тісній взаємодії з командуванням Операції об’єднаних сил”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 4 вересня о 15:30 осередок загорання сухої трави поблизу с. Болотене Станично-Луганського району ліквідовано.

Як повідомлялося, ДСНС раніше повідомляла про одного загиблого та двох госпіталізованих через пожежі на Луганщині. Згодом у Міноборони уточнили, що під час гасіння пожежі постраждало двоє військових, а один — загинув.

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