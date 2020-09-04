В Луганской области локализовано два очага пожаров сухой травы и лесных насаждений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В селах Лобачево и Лопаскино в Луганской области 2 очага пожаров сухой травы и лесных насаждений локализовано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"4 сентября, по состоянию на 20:00, 2 очага пожаров сухой травы и лесных насаждений в селе Лобачево и селе Лопаскино - локализовано. Открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", - говорится в сообщении.
Сообщается, что к тушению пожаров задействовано 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.
Также с целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечено 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.
"Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области в тесном взаимодействии с командованием Операции объединенных сил", - отмечается в сообщении.
Напомним, 4 сентября в 15:30 очаг возгорания сухой травы вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района ликвидирован.
Как сообщалось, ГСЧС ранее сообщала об одном погибшем и двух госпитализированных из-за пожара в Луганской области. Впоследствии в Минобороны уточнили, что во время тушения пожара пострадали два военных, а один - погиб.