На Луганщині через отруєння грибами померла дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В Луганській обласній дитячій лікарні через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик, який 11 червня разом з 15-річним братом та матір’ю був госпіталізований до реанімації. Про це в мережі Facebook повідомила речник ГУНП України в Луганській області Тетяна Погукай, передає УНН.
"Сьогодні, в Луганській обласній дитячій лікарні через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик, який 11 червня разом з 15-річним братом та матір’ю був госпіталізований до реанімації", - повідомила Т.Погукай.
Вона додала, що це вже другий летальний випадок за дві доби.
“Вчора, за медичною допомогою звернувся 50-річний мешканець смт. Новотошківка. Зі слів чоловіка йому стало зле після вживання грибів, які він назбирав у лісі. Потерпілого госпіталізовано до Лисичанської центральної лікарні, стан чоловіка важкий. Даний факт зареєстровано. Проводиться подальша перевірка”, — йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, курсанти київського Військового інституту телекомунікацій та інформатизації були госпіталізовані після скарг на біль у животі та нудоту.