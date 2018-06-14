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На Луганщині через отруєння грибами померла дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. В Луганській обласній дитячій лікарні через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик, який 11 червня разом з 15-річним братом та матір’ю був госпіталізований до реанімації. Про це в мережі Facebook повідомила речник ГУНП України в Луганській області Тетяна Погукай, передає УНН.

"Сьогодні, в Луганській обласній дитячій лікарні через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик, який 11 червня разом з 15-річним братом та матір’ю був госпіталізований до реанімації", - повідомила Т.Погукай.

Вона додала, що це вже другий летальний випадок за дві доби.

“Вчора, за медичною допомогою звернувся 50-річний мешканець смт. Новотошківка. Зі слів чоловіка йому стало зле після вживання грибів, які він назбирав у лісі. Потерпілого госпіталізовано до Лисичанської центральної лікарні, стан чоловіка важкий. Даний факт зареєстровано. Проводиться подальша перевірка”, — йдеться в повідомлені.

Як повідомляв УНН, курсанти київського Військового інституту телекомунікацій та інформатизації були госпіталізовані після скарг на біль у животі та нудоту.

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