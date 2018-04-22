На лінії розмежування українські військові затримали бойовика
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. Українські військовослужбовці, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення, затримали бойовика. Про це повідомляє УНН з посиланням на Військове телебачення України.
Так, затриманим виявився раніше засуджений Вяльшин Руслан Ахметович 1981 року народження.
"Найманець взявся за зброю у 2015 році через відсутність роботи. До січня 2016 року проходив службу на посаді механіка-водія МТЛБ вогнеметного взводу 9 ошмсп МП, а з лютого 2017 року – у 11 омсп на посаді водія БТР", - зазначено у повідомленні.
Тепер на бойовика чекає суд.
Нагадаємо, колишній бойовик, який чергував на одному з блокпостів за харчі, алкоголь та цигарки, добровільно здався поліції Донецької області.