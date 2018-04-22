На линии разграничения украинские военные задержали боевика

Так, задержанным оказался ранее судимый Вяльшин Руслан Ахметович 1981 года рождения.

"Наемник взялся за оружие в 2015 году из-за отсутствия работы. К январю 2016 года проходил службу на должности механика-водителя МТЛБ огнеметного взвода 9 ошмсп МП, а с февраля 2017 года – в 11 омсп на должности водителя БТР", - говорится в сообщении.

Теперь боевика ждет суд.

Напомним, бывший боевик, который дежурил на одном из блокпостов за еду, алкоголь и сигареты, добровольно сдался полиции Донецкой области.