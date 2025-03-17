На Київщині маршрутка перекинулася після зіткнення: п'ятеро травмованих

У Вишневому у Київській області сталася ДТП за участю автомобіля Mitsubishi та маршрутки, за попередніми даними, п'ятьох пасажирів маршрутного таксі госпіталізовано, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

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ДТП, як вказано, сталася сьогодні, 17 березня, близько 08:00, на одній з доріг у місті Вишневе.

"Попередньо правоохоронці встановили, що відбулось зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою, внаслідок чого остання перекинулася. За попередньою інформацією, постраждало п'ять пасажирів маршрутного таксі, яких госпіталізовано до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги", - вказано у повідомленні.

На місце події виїхали правоохоронці. Надалі буде надано правову кваліфікацію вказаної події згідно з чинним законодавством.

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