В Киевской области маршрутка перевернулась после столкновения: пятеро травмированных
Киев • УНН
В Вишневом произошло ДТП: столкнулись Mitsubishi и маршрутка. По предварительным данным, пятеро пассажиров маршрутного такси госпитализированы.
В Вишневом в Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и маршрутки, по предварительным данным, пятеро пассажиров маршрутного такси госпитализированы, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Детали
ДТП, как указано, произошло сегодня, 17 марта, около 08:00, на одной из дорог в городе Вишневое.
"Предварительно правоохранители установили, что произошло столкновение между автомобилем Mitsubishi и маршруткой, в результате чего последняя перевернулась. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров маршрутного такси, которые госпитализированы в больницу для обследования и оказания необходимой помощи", - указано в сообщении.
На место происшествия выехали правоохранители. В дальнейшем будет предоставлена правовая квалификация указанного события в соответствии с действующим законодательством.
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