На Київщині активізували протиповітряну оборону через виявлення ворожих БПЛА
Київ • УНН
У Київській області активізували сили протиповітряної оборони після того, як помітили ворожі БПЛА.
У Київській області активізували сили протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає УНН
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги
Повітряні Сили ЗС України зафіксували зміну напрямку руху кількох груп безпілотників "Шахід" у різних регіонах11.02.24, 01:50 • 71529 переглядiв