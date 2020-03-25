На Курилах проводять евакуацію через потужний землетрус і загрозу цунамі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Влада міста Північно-Курильськ на острові Парамушир провела евакуацію населення через загрозу цунамі, яке може бути викликане після землетрусу в 7,2 бали, що прокотився напередодні. Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.
"Евакуація була оголошена після потужного підводного землетрусу магнітудою 7,2, що стався в Тихому океані неподалік від острова Парамушир. Жителі були виведені на височину, спостерігалася паніка", - йдеться у повідомленні.
За даними місцевого МНС, всього в безпечну зону вийшли близько 400 осіб.
Зазначається, що перша хвиля, що досягла острова, виявилася висотою близько 50 сантиметрів. За попередніми даними, вона не принесла ніяких руйнувань. Однак повернутися в місто жителям можна буде тільки після відливу.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Хорватії стався потужний землетрус.