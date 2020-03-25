На Курилах проводят эвакуацию из-за мощного землетрясения и угрозы цунами

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68611 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81019 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 94215 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 91746 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105347 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89850 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Власти города Северо-Курильск на острове Парамушир провела эвакуацию населения из-за угрозы цунами, которое может быть вызвано землетрясением в 7,2 балла, произошедшее накануне. Об этом сообщает "Радио свобода", информирует УНН.

"Эвакуация была объявлена после мощного подводного землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в Тихом океане недалеко от острова Парамушир. Жители были выведены на высоту, наблюдалась паника", - говорится в сообщении.

По данным местного МЧС, всего в безопасную зону вышли около 400 человек.

Отмечается, что первая волна достигла острова, оказалась высотой около 50 сантиметров. По предварительным данным, она не принесла никаких разрушений. Однако вернуться в город жителям можно будет только после отлива.

Как сообщалось ранее в УНН, в Хорватии произошел мощное землетрясение.

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