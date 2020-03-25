На Курилах проводят эвакуацию из-за мощного землетрясения и угрозы цунами
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Власти города Северо-Курильск на острове Парамушир провела эвакуацию населения из-за угрозы цунами, которое может быть вызвано землетрясением в 7,2 балла, произошедшее накануне. Об этом сообщает "Радио свобода", информирует УНН.
"Эвакуация была объявлена после мощного подводного землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в Тихом океане недалеко от острова Парамушир. Жители были выведены на высоту, наблюдалась паника", - говорится в сообщении.
По данным местного МЧС, всего в безопасную зону вышли около 400 человек.
Отмечается, что первая волна достигла острова, оказалась высотой около 50 сантиметров. По предварительным данным, она не принесла никаких разрушений. Однако вернуться в город жителям можно будет только после отлива.
Как сообщалось ранее в УНН, в Хорватии произошел мощное землетрясение.