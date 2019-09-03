На КПВВ у зоні ООС у чергах застрягли 230 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Зранку у вівторок, 3 вересня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах перебували 230 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/40; "Мар’їнка" – 0/40; "Новотроїцьке" – 40/40; "Гнутове" – 10/20", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники відзначають, що пропускні операції у всіх КПВВ на лінії розмежування розпочались вчасно.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік дещо збільшився.
Загалом через КПВВ прослідувало 31,45 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, на окупованій частині Станиці Луганської починається будівництво мосту.