На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли 230 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Утром во вторник, 3 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях находились 230 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 30/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 40/40; "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что пропускные операции во всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток несколько увеличился.
В общем через КПВВ последовало 31,45 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств.
Напомним, на оккупированной части Станицы Луганской начинается строительство моста.