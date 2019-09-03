На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли 230 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 30/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 40/40; "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что пропускные операции во всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток несколько увеличился.

В общем через КПВВ последовало 31,45 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств.

Напомним, на оккупированной части Станицы Луганской начинается строительство моста.