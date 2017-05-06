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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На костюми ведучих "Євробачення" витратили майже 900 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На пошиття сценічних костюмів для трьох ведучих "Євробачення" Володимира Остапчука, Олександра Скічка та Тимура Мірошниченка витратили 894 тис. 879 грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт системи публічних закупівель ProZorro.

На костюми ведучих "Євробачення" витратили майже 900 тис. грн

Так, ательє Indposhiv отримає за костюми для ведучих 604 тис. 879 грн. Бренд Lake Studio одержить за костюми 140 тис. грн, а ще три костюми від Elena Burenina стануть у 150 тис. грн.

Нагадаємо, сайт публічних закупівель ProZorro опублікував інформацію про гонорари, які отримають Джамала, гурт ONUKA та Руслана за виступи під час проведення пісенного конкурсу “Євробачення” в Києві.

Так, згідно з інформацією, розміщеною на сайті, ПАТ “Національна суспільна телерадіокампанія України” сплатить співачці Джамалі 985 тис. 500 грн. Цей гонорар є найвищим з-поміж українських виконавців.

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