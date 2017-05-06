На костюмы ведущих "Евровидения" потратили почти 900 тыс. uрн

Так, ателье Indposhiv получит за костюмы для ведущих 604 тыс. 879 грн. Бренд Lake Studio получит за костюмы 140 тыс. грн, а еще три костюма от Elena Burenina обойдутся в 150 тыс. грн.

Напомним, сайт публичных закупок ProZorro опубликовал информацию о гонорарах, которые получат Джамала, группа ONUKA и Руслана за выступления во время проведения песенного конкурса “Евровидение” в Киеве.

Так, согласно информации, размещенной на сайте ПАО “Национальная общественная Телерадиокампания Украины” заплатит певице Джамале 985 тыс. 500 грн. Этот гонорар является самым высоким среди украинских исполнителей.