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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На костюмы ведущих "Евровидения" потратили почти 900 тыс. uрн

Киев • УНН

 • 12048 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На пошив сценических костюмов для трех ведущих “Евровидения” Владимира Остапчука, Александра Скичко и Тимура Мирошниченко потратили 894 тыс. 879 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт системы публичных закупок ProZorro.

На костюмы ведущих "Евровидения" потратили почти 900 тыс. uрн

Так, ателье Indposhiv получит за костюмы для ведущих 604 тыс. 879 грн. Бренд Lake Studio получит за костюмы 140 тыс. грн, а еще три костюма от Elena Burenina обойдутся в 150 тыс. грн.

Напомним, сайт публичных закупок ProZorro опубликовал информацию о гонорарах, которые получат Джамала, группа ONUKA и Руслана за выступления во время проведения песенного конкурса “Евровидение” в Киеве.

Так, согласно информации, размещенной на сайте ПАО “Национальная общественная Телерадиокампания Украины” заплатит певице Джамале 985 тыс. 500 грн. Этот гонорар является самым высоким среди украинских исполнителей.

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