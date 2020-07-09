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Прикордонники затримали двох іноземців, які перебували у міжнародному розшуку

Прикордонники затримали двох іноземців, які перебували у міжнародному розшуку

Київ • УНН

 • 11372 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Ввечері 8 липня військовослужбовці Львівського та Чопського прикордонних загонів передали поліції іноземців, які знаходилися у міжнародному розшуку. Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає УНН.

"Громадянина Естонії виявили у львівському аеропорту, іноземець поспішав на свій рейс до Туреччини. Однак під час перевірки його документів відносно нього спрацювала база даних Інтерполу. З’ясувалося, що естонця розшукували правоохоронні органи Німеччини за вчинення кримінального злочину, пов’язаного із шахрайством", - повідомили у ДПСУ.

Крім того, зазначили прикордонники, у пункті пропуску "Тиса" прикордонники зупинили угорця, який також знаходився у міжнародному розшуку.

"За фактами виявлення розшукуваних злочинців проінформовано Укрбюро Інтерполу у місті Києві. Обидвох порушників передано співробітникам поліції", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Як повідомлялося в УНН, напередодні правоохоронці затримали та примусово видворили з України двох громадян Російської Федерації, що працювали на спецслужби Кремля і планували скоєння низки тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні.

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