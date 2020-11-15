На кордоні з Румунією та Молдовою вилучили понад 15 тис. пачок сигарет

За даними ДПСУ, у неділю вночі прикордонники спостерігали рух групи осіб з пакунками в бік кордону з Румунією на ділянці відділу “Селятин”.

“Щоб зупинити порушників, прикордонники здійснили попереджувальні постріли, після яких невідомі, покидавши пакунки, почали тікати. За 400 метрів від кордону правоохоронці виявили 22 ящики з сигаретами, у яких знаходилось майже 11 тисяч пачок сигарет без акцизних марок”, — йдеться в повідомленні.

Ще одну спробу контрабанди попередили 14 листопада на ділянці відділу “Сокиряни”.

“Військовослужбовці Чернівецького загону теж помітили групу осіб, які з пакунками незаконно перетнули кордон з Молдови в Україну. Порушники, помітивши охоронців кордону, почали тікати та, почувши попереджувальні постріли, покидали пакунки, в яких було майже 5 тисяч пачок сигарет”, — повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що заходи по встановленню осіб, причетних до обох випадків контрабанди тривають. Сигарети будуть передані співробітникам ДФСУ.

Як повідомляв УНН, у Донецькій області у легковому авто намагалися ввезти в район ООС контрафактні тютюнові вироби на суму понад 280 тис. грн.