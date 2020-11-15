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На границе с Румынией и Молдовой изъяли более 15 тыс. пачек сигарет

На границе с Румынией и Молдовой изъяли более 15 тыс. пачек сигарет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. На Буковине предотвратили две попытки незаконного перемещения контрабандных сигарет через границу Украины в Румынию и из Молдовы. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

По данным ГПСУ, в воскресенье ночью пограничники наблюдали движение группы лиц с пакетами в сторону границы с Румынией на участке отдела “Селятино”.

“Чтобы остановить нарушителей, пограничники осуществили предупредительные выстрелы, после которых неизвестные, побросав пакеты, бежали. В 400 метрах от границы правоохранители обнаружили 22 ящика с сигаретами, в которых находилось почти 11 тыс. пачек сигарет без акцизных марок”, — говорится в сообщении.

Еще одну попытку контрабанды предупредили 14 ноября на участке отдела “Сокиряны”.

“Военнослужащие Черновицкого отряда тоже заметили группу лиц, с пакетами, которые незаконно пересекли границу из Молдовы в Украину. Нарушители, заметив охранников границы, бежали и, услышав предупредительные выстрелы, побросали пакеты, в которых было почти 5 тыс. пачек сигарет”, — сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что мероприятия по установлению лиц, причастных к обоим случаям контрабанды, продолжаются. Сигареты будут переданы сотрудникам ГФСУ.

Как сообщал УНН, в Донецкой области в легковом авто пытались ввезти в район ООС контрафактные табачные изделия на сумму свыше 280 тыс. грн.

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