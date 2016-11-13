На кордоні з Польщею утворилися черги з 220 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Станом на 8:00 неділі на кордоні України і Польщі у трьох пунктах пропуску утворилися черги, в яких стоять 220 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 110 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, на ПП “Устилуг — Зосін”- 80 автівок, ще 30 — на пункті “Рава-Руська”.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.