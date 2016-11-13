На границе с Польшей образовались очереди из 220 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 воскресенья на границе Украины и Польши в трех пунктах пропуска образовались очереди, в которых стоят 220 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 110 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", на ПП "Устилуг - Зосин" - 80 автомобилей, еще 30 - на пункте "Рава-Русская".
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировали.