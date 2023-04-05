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На кордоні з білоруссю поставили великий проектор: на ньому показують російські злочини

На кордоні з білоруссю поставили великий проектор: на ньому показують російські злочини

Київ • УНН

 • 923691 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. На українсько-білоруському кордоні поставили великий проектор, на якому транслюють у білорусь відео про війну, кадри з Бучі та звернення президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЗМІ.

Деталі

Як пише “Белсат”, проектор, що транслює відео на білборд, з’явився в Житомирській області.

У ролик, який показують білоруським прикордонникам, увійшли, зокрема, кадри виступу олександра лукашенка (де він обіцяє надавати росії “всіляку підтримку”), звернення президента України Володимира Зеленського до білорусів, наслідки ударів по українським містам, завдані, зокрема, з території білорусі.

Нагадаємо 

Навчання збройних сил росії та республіки білорусь у білорусі продовжені як мінімум до 10 квітня.

Українські Національні Новини

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