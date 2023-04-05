На границе с беларусью поставили большой проектор: на нем показывают российские преступления

Детали

Как пишет “Белсат”, проектор, транслирующий видео на билборд, появился в Житомирской области.

В ролик, который показывают белорусским пограничникам, вошли, в частности, кадры выступления александра лукашенко (где он обещает оказывать россии “всяческую поддержку”), обращение президента Украины Владимира Зеленского к белорусам, последствия ударов по украинским городам, нанесённые, в частности, с территории беларуси.

Напомним

Учения вооруженных сил россии и республики беларусь в беларуси продлены как минимум до 10 апреля.