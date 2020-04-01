На кордоні перевірятимуть військовозобов’язаних на можливе ухилення від служби
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На пропускних пунктах Волинської області представники військових комісаріатів перевірятимуть військовозобов’язаних, чи не ухилялись вони від служби. Про це повідомляє у Facebook Волинська обласна державна адміністрація, передає УНН.
"Представники військових комісаріатів на пропускних пунктах Волинської області, з метою виявлення порушників військового обліку, що ухиляються від призову на військову службу, перевірятимуть усіх громадян, які будуть перетинати кордон на в’їзді у Волинську область", - повідомили в ОДА.
Крім того, в адміністрації нагадали, що відсьогодні на обсервацію відправлятимуть усіх осіб, які в’їжджатимуть на територію Волинської області через діючі пропускні пункти "Ягодин", "Пулемець", "Доманово" та "Дольськ".
"Вимога про обов’язкову обсервацію не поширюється на водіїв та персонал вантажних транспортних засобів, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими на коронавірус. Спочатку людей на обсервацію селитимуть у санаторії села Згорани, пізніше – в інших закладах санаторного типу та профілакторіях", - зазначили в ОДА.
Як повідомляв УНН, станом на 10:00 1 квітня на Волині лабораторно підтверджено 7 випадків захворювання на COVID−19, з них за останню добу виявлено 4 випадки.